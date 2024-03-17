Гризманн рассказал, как воспринял чемпионство «Атлетико», выступая за «Барселону»

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о том, как отреагировал на чемпионство команды в 2021 году, когда выступал за «Барселону», перед матчем с каталонской командой в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги.

«Было очень сложно, поскольку «Барселона» тогда тоже была близка к чемпионству. Домашнее поражение от «Гранады» подкосило нас морально. В то же время, конечно, я был доволен, потому что «Атлетико» заслужил это. Я отдельно радовался за Коке и Диего Симеоне, которые много значат для меня. Коке – один из моих лучших друзей. Я гордился им, когда видел его с кубком», – приводит слова Гризманна Atletico Universe.

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Напомним, Гризманн впервые стал игроком «Атлетико» в 2014 году, перейдя из «Реала Сосьедад», и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.

В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Отметим, на данный момент французский форвард не выигрывал титул в чемпионате Испании ни в составе «Барселоны», ни в составе «Атлетико». Встреча между этими командами в Ла Лиге состоится в Мадриде 17 марта в 23:00 по мск.

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