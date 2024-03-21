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Россия — Сербия. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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Россия — Сербия: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Россия — Сербия: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 21 марта, состоится товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.

Напомним, с конца февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.

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