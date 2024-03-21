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Генеральный секретарь РФС: нам хватит 10 секунд, чтобы согласовать контракт с Карпиным

Генеральный секретарь РФС: нам хватит 10 секунд, чтобы согласовать контракт с Карпиным
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» выразил уверенность, что Валерий Карпин останется главным тренером сборной России.

— Вы говорили, что в марте планируете обсудить с Карпиным продление контракта со сборной России, который истекает в августе. Появилось понимание по этому вопросу?

– Я специально перед интервью у него уточнил: «Не изменилась ли наша позиция, что мы по-прежнему дружим и заинтересованы в сотрудничестве друг с другом? Для нас же это технический вопрос, из которого просто не надо делать политику?» Он ответил: «Абсолютно». Мы в полном взаимодействии, мы смотрим в одну сторону. РФС
полностью удовлетворён его работой.

Значит, контракт будет продлён?
– Наверное, это должно произойти по окончании сезона. Надо понимать, что Валерий Георгиевич сильно загружен. Я не пытаюсь его защитить, но на деле так и есть. Просто посмотрите за его логистикой. Думаю, что Дюков и Карпин переговорят как работник и работодатель, и всё. У нас такие отношения, что нам хватит 10 секунд, чтобы всё согласовать. Прошлый контракт мы подписывали минуты две.

– Вы чувствуете, что он всё ещё заинтересован работать со сборной?
– Да.

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