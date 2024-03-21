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Новосельцев: игры с Парагваем и Сербией — показатель, что наша сборная и футбол выбираются

Новосельцев: игры с Парагваем и Сербией — показатель, что наша сборная и футбол выбираются
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Бывший защитник «Сочи» Иван Новосельцев высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России с национальными командами Сербии и Парагвая.

«В тех реалиях, в которых мы оказались, важны любые матчи, даже с Кубой. Сейчас мы набираем обороты в плане уровня соперников. Здорово, что у нас появилась такая возможность. Это показатель того, что наша сборная и футбол выбираются», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.

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