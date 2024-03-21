Агент вратаря «Урала» Помазуна прокомментировал невызов игрока в сборную России в марте

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера екатеринбургского «Урала» Ильи Помазуна, прокомментировал невызов вратаря в сборную России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Представитель футболиста заявил, что тот должен готовиться к играм чемпионата страны в составе своего клуба.

«Что касается невызова Ильи, то никаких обид вообще нет. Сейчас Илья на сборах с «Уралом», им нужно исправлять положение дел в таблице. Клубу в данный момент он точно нужен. Смысл ехать просто так? Не факт, что он бы вышел на поле в предстоящих играх. Сейчас он должен быть в команде и готовиться спокойно к чемпионату», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

27-летний Помазун дебютировал за сборную России под руководством главного тренера Валерия Карпина в товарищеском матче с Кенией, который прошёл в октябре 2023 года. В той игре голкипер пропустил два мяча, а российская команда не смогла одержать победу (2:2).