Бывший вице-президент «Урала» объяснил, почему клуб подписал попавшего в ДТП Влута

Бывший вице-президент «Урала» и ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, как руководство клуба отнеслось к проблемам нападающего Рая Влута с законом.

«Его предложил селекционный отдел за небольшие деньги. Мы посмотрели по игре, он действительно очень качественный игрок. Сразу возникает вопрос: «Почему он играет в Казахстане?». Я эту ситуацию поднял, мы обсудили, что есть игрок с такой историей…

Я несколько раз с Раем обсуждал, с его слов у него есть смягчающее обстоятельство, понятно, что это на всю жизнь, какое обстоятельство… Мальчик был не пристёгнут… Когда мы его брали, не было решения первой инстанции. Он был под следствием, но у него не было ограничения передвижения.

Мы не обсуждали морально-этическую сторону. Мы хотели пообщаться с ним с человеческой точки зрения, посмотреть. У человека произошла такая беда…

Когда обсуждали, сказали, что это суперфутболист, но есть такая история… Решение кто принимает? Президент. Он сказал: «В данном случае давайте не будем обращать на это внимания». Я с этим согласился. Почему? Глобально мы не знали всех нюансов», – рассказал Ефремов в видео на канале «Это футбол, брат!»

В ноябре 2021 года в Нидерландах Влут был приговорен к 2,5 года тюрьмы за ДТП. Футболист в состоянии алкогольного опьянения врезался в другую машину, в результате аварии погиб четырёхлетний ребёнок. В сентября 2022 года «Урал» подписал соглашение с Влутом сроком на 2,5 года.