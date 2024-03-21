Генсек РФС: «Газпром-Медиа» регулярно прикладывает «Зенит». В чём конфликт интересов?

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» высказался о том, что «Газпром-Медиа» владеет телеканалом, по которому транслируется РПЛ.

– В сентябре 2022 года «Краснодар» разорвал отношения с «Матч ТВ», после того как корреспондент канала выложил матерящегося на судью Кордобу. Игрока дисквалифицировали на два матча. Как вы считаете, если бы там был нападающий «Зенита», то канал сделал бы то же самое?

– Я не знаю. Мы приходим к тому, что необходим баланс. С одной стороны, нужно, чтобы футболисты были доступны для прессы. И этот посыл к клубам есть. Мы говорим, что болельщики нуждаются в большем количестве контента. Интересны не только формальные ответы на флеш-интервью или в микст-зоне. Чем берёт Медиалига? Своей открытостью и готовностью показать футбол со всех сторон, со всеми эмоциями.

С другой стороны, есть границы, что можно выдавать в эфир. Официальные соревнования от частной тусовки отличаются тем, что мы отвечаем в том числе за нравственность. Нельзя материться, оскорблять соперника, драться. РФС просто обязан на это реагировать. Если футболист позволяет себе говорить нехорошие вещи про судью, это автоматически подлежит рассмотрению КДК. При этом возможности техники так растут, что скоро с противоположной трибуны можно будет записать разговор футболистов на поле.

– Баланс в плане доступа СМИ – это интересная тема, но вопрос, скорее, про конфликт интересов. Одна компания владеет и вещателем, и клубом.

– В чём конфликт интересов?

– Кордоба был дисквалифицирован на два матча. Если Клаудиньо позволит себе то же самое и не будет дисквалифицирован, потому что корреспондент «Матч ТВ» (сотрудник «Газпром-Медиа») имеет другую задачу, то это влияние на спортивный результат.

– К сожалению, мы здесь начинаем играть в догадки. Сотрудники «Газпром-Медиа» регулярно прикладывают «Зенит» и его игроков. Мы читаем, что там проводят разъяснительные работы и кого-то выгоняют. Да, наверное, «Матч ТВ» может сделать чуть лучше репортаж про «Зенит», но тогда канал начнёт терять рейтинги.