Пейчинович: буду болеть за Сербию, но хочу, чтобы с Россией сыграли вничью

Бывший защитник «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович рассказал, за кого будет болеть в предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Болеть буду за Сербию, но из-за всей ситуации хочу, чтобы сыграли вничью. 2:2 или 3:3, для публики, чтобы было интересно смотреть открытый и интенсивный футбол», — приводит слова Пейчиновича Metaratings.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.