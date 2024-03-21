Генсек РФС: когда Россию отстраняли, пошло давление от спонсоров ФИФА и УЕФА из США

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился подробностями отстранения России от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Когда нас отстраняли, была волна давления. Первичным решением было решение о нейтральных полях. Нас могли отправить играть в Баку, Турцию, Казахстан, Белград. Многие были готовы предоставить свои стадионы.

А дальше пошло давление не только из Европы, но и от спонсоров, которые находятся в США. Решение изменили на отстранение. Но давление было жёстче, некоторые силы требовали приостановления нашего членства. Если бы это случилось, мы бы вылетели отовсюду, все легионеры были бы обязаны уехать из РПЛ под страхом пожизненной дисквалификации. В таком случае нам даже формально общаться ни с кем нельзя было бы», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.