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В ФНЛ хотят поменять лимит на легионеров — источник

В ФНЛ хотят поменять лимит на легионеров — источник
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Администрация ФНЛ рассматривает возможность изменения лимита на легионеров в соревнованиях Первой и Второй лиги, сообщает «РБ Спорт». Напомним, на данный момент в заявке клуба Первой лиги на сезон может быть не больше четырёх иностранцев, во Второй лиге легионеры запрещены.

По информации источника, ФНЛ предлагает для обсуждения следующую модель участия легионеров в соревнованиях ФНЛ:
— Первая лига — увеличение количества легионеров в заявке до семи игроков, увеличение количества игроков на поле — не более пяти футболистов;
— Вторая лига (А и Б) — три игрока в заявке на сезон не старше 23 лет.

Сообщается, что такие изменения повысят уровень соревнований, увеличат конкурентную среду в тренировочном процессе для развития молодых российских игроков. Также менеджеры клубов ФНЛ получат возможность развиваться, приобретать опыт и международные связи. Изменение лимита даст возможность клубам Первой лиги и РПЛ не отказываться от приглашения молодых легионеров, чтобы получать практику в соревнованиях ФНЛ.

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