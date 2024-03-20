Первая лига представила символическую сборную 23-го тура

Опубликована символическая сборная 23-го тура Мелбет Первой лиги. В неё попали четыре футболиста из красноярского «Енисея» и по два — из московской «Родины» и нижнекамского «Нефтехимика».

Символическая сборная 23-го тура Первой лиги:

Вратарь: Егор Любаков («Тюмень»);

Полевые игроки: Александр Масловский («Енисей»), Максим Шоркин («Нефтехимик»), Херман Феррейра («Енисей»), Аллон Бутаев («Алания»), Руслан Фищенко («Родина»), Даниил Родин («КАМАЗ»), Денис Тихонов («Енисей»), Данил Липовой («Нефтехимик»), Иван Тимошенко («Родина»), Андрей Окладников («Енисей»);

Тренерский штаб: «Нефтехимик»;

12-й игрок: «Черноморец».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки». Команда набрала 42 очка за 23 матча. На втором месте располагается тольяттинский «Акрон» (41).