Адвокаты Робиньо обжаловали решение об отбывании им наказания за изнасилование в Бразилии

Адвокаты бывшего нападающего мадридского «Реала», «Милана», «Манчестер Сити» Робиньо, приговорённого к девятилетнему тюремному заключению в Бразилии за изнасилование, совершённое им в Италии, подали апелляцию в Верховный суд этой страны для того, чтобы избежать немедленного взятия под стражу экс-футболиста. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, защита Робиньо настаивает на том, что на момент совершения преступления в Бразилии не существовало закона об отбывании наказания, совершённого в других странах, и этот закон не может быть применён к текущему делу задним числом.

Напомним, Робиньо был приговорён в 2017 году к девяти годам лишения свободы за изнасилование в ночном клубе Милана в 2013 году, когда он выступал за «Милан». Робиньо и четверо его друзей, по данным итальянского правосудия, надругались над молодой албанкой, которая в тот день праздновала день рождения.

Решение о том, что Робиньо будет отбывать наказание в Бразилии, было принято вчера, 20 марта.