Экс-футболист «Реала» будет отбывать тюремный срок за изнасилование в Бразилии

Бывший футболист мадридского «Реала» Робиньо будет отбывать тюремное наказание за изнасилование в Бразилии, сообщает CNN Brasil.

По данным источника, Высший суд юстиции проголосовал за утверждение приговора итальянского суда в отношении Робиньо, с переносом приговора в Бразилию. Отмечается, что просьба о ратификации иностранного приговора отвечала всем правовым и процессуальным требованиям. Запрос об утверждении приговора Италии был сделан потому, что Бразилия не экстрадирует своих граждан для отбывания наказания за границей.

Решение может быть обжаловано защитой Робиньо в самом суде и в Федеральном верховном суде.

Напомним, Робиньо был приговорён в 2017 году к девяти годам лишения свободы за изнасилование в ночном клубе Милана в 2013 году, когда он выступал за «Милан». Робиньо и четверо его друзей, по данным итальянского правосудия, надругались над молодой албанкой, которая в тот день праздновала день рождения.