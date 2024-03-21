Юрист объяснил, почему сборные России и Сербии не могли продолжить матч в равных составах

Российский юрист Михаил Прокопец дал разъяснения, почему после того, как на 21-й минуте товарищеского матча между сборными России и Сербии был удалён защитник гостей Милан Гаич, команды не смогли продолжить встречу в равных составах.

«Сборные России и Сербии не могли выйти на второй тайм в равных составах. Играют по правилам футбола, а не во дворе. Это матч под эгидой УЕФА, поэтому такое невозможно», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на 21-й минуте встречи турецкий арбитр Арда Кардешлер после вмешательства VAR назначил 11-метровый удар в ворота гостей и удалил защитника Милана Гаича. Пенальти реализовал полузащитник Антон Миранчук. На момент написания новости счёт в матче 3:0 в пользу сборной России.