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Юрист объяснил, почему сборные России и Сербии не могли продолжить матч в равных составах

Юрист объяснил, почему сборные России и Сербии не могли продолжить матч в равных составах
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Российский юрист Михаил Прокопец дал разъяснения, почему после того, как на 21-й минуте товарищеского матча между сборными России и Сербии был удалён защитник гостей Милан Гаич, команды не смогли продолжить встречу в равных составах.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Сборные России и Сербии не могли выйти на второй тайм в равных составах. Играют по правилам футбола, а не во дворе. Это матч под эгидой УЕФА, поэтому такое невозможно», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на 21-й минуте встречи турецкий арбитр Арда Кардешлер после вмешательства VAR назначил 11-метровый удар в ворота гостей и удалил защитника Милана Гаича. Пенальти реализовал полузащитник Антон Миранчук. На момент написания новости счёт в матче 3:0 в пользу сборной России.

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