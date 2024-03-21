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«Правильное наказание». Арбитр Федотов — об удалении игрока Сербии в игре с Россией

«Правильное наказание». Арбитр Федотов — об удалении игрока Сербии в игре с Россией
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об 11-метровом ударе, назначенном в матче между сборными России и Сербии. Напомним, на 20-й минуте встречи турецкий арбитр Арда Кардешлер после вмешательства VAR назначил 11-метровый удар в ворота гостей и удалил защитника Милана Гаича. Пенальти реализовал полузащитник Антон Миранчук. На момент написания новости идёт 45-я минута, счёт 2:0 в пользу сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
3 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Игрок сборной Сербии не пытался сыграть в мяч и воздействовал на Хлусевича, мешал ему пробить по воротам. В этом простом моменте больше вопросов к помощнику: зачем он поднял флаг? Надо было дождаться окончания эпизода. Но в итоге всё разрулили: главный арбитр назначил пенальти, потом поднял руку вверх, так как помощник зафиксировал офсайд. Но VAR всё проверил, офсайда не было, так что решение назначить пенальти – верное. Это лишение явной возможности забить гол, так что красная карточка и пенальти – правильное наказание для игрока Сербии», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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