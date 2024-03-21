Сборная Грузии обыграла Люксембург и вышла в финал Пути С квалификации к Евро-2024

Завершился матч 1/2 финала Пути С квалификации к Евро-2024, в котором встречались сборная Грузии и национальная команда из Люксембурга. Игра проходила на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» (Тбилиси, Грузия). Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.

На 41-й минуте счёт в матче открыл грузинский нападающий Буду Зивзивадзе. На 55-й минуте гости сравняли счёт в матче, однако после просмотра видеоповтора главный судья отменил взятие ворот и удалил игрока гостей Максима Шано за фол, предшествующий голевой атаке Люксембурга. На 61-й минуте Буду Зивзивадзе оформил дубль с передачи Левана Шенгелии.

Грузия выходит в финал Пути С, где встретится с победителем пары Греция — Казахстан. Люксембург лишился шансов на попадание на Евро-2024.