Сборная Грузии обыграла Люксембург и вышла в финал Пути С квалификации к Евро-2024
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Завершился матч 1/2 финала Пути С квалификации к Евро-2024, в котором встречались сборная Грузии и национальная команда из Люксембурга. Игра проходила на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» (Тбилиси, Грузия). Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.
ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Люксембург
1:0 Зивзивадзе – 40' 2:0 Зивзивадзе – 64'
Удаления: нет / Шано – 58'
На 41-й минуте счёт в матче открыл грузинский нападающий Буду Зивзивадзе. На 55-й минуте гости сравняли счёт в матче, однако после просмотра видеоповтора главный судья отменил взятие ворот и удалил игрока гостей Максима Шано за фол, предшествующий голевой атаке Люксембурга. На 61-й минуте Буду Зивзивадзе оформил дубль с передачи Левана Шенгелии.
Грузия выходит в финал Пути С, где встретится с победителем пары Греция — Казахстан. Люксембург лишился шансов на попадание на Евро-2024.
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