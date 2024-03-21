Главный тренер сборной Сербии: удаление Гаича убило матч с Россией

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался об удалении защитника Милана Гаича в товарищеском матче с Россией. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:0. Напомним, на 20-й минуте встречи турецкий арбитр Арда Кардешлер после вмешательства VAR назначил 11-метровый удар в ворота гостей и удалил защитника Милана Гаича. Пенальти реализовал полузащитник Антон Миранчук.

«Нас наказали дважды — пенальти и красная. Думаю, для матчей такого рода жёлтой было бы достаточно.

Жаль, что судья принял такое решение. Это убило матч. Из-за этого решения все зрители видели только Россию, нас не было видно на поле», — передаёт слова Стойковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.