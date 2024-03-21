Сборная России разгромила Сербию со счётом 4:0 в товарищеском матче

Сегодня, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ардой Кардешлером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:0.
На 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.
В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1.
- 21 марта 2024
-
23:08
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:44
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:32
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:22
-
22:20
-
22:17
-
22:17
-
22:11
-
22:10
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:56