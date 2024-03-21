Губерниев: жалко, что матч Россия — Сербия по сути продолжался до 20-й минуты

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о минувшем товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0).

«Жалко, что матч Россия — Сербия по сути продолжался до 20-й минуты. Когда удалили Гаича. И тут даже не обвинишь никого. Разве что самого Гаича. Он старался по-дружески аккуратно сфолить. Но в мяч даже не пытался сыграть. А это красная при явной возможности забить у соперника.

Но давайте наших всё же похвалим!!! Четыре забили.!!! Не пропустили. Полный стадион.

Понравился Захарян. И, разумеется, Головин. Объективно он — чуть другой уровень», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, сербский защитник Милан Гаич был удалён на 21-й минуте встречи.