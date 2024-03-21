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Губерниев: жалко, что матч Россия — Сербия по сути продолжался до 20-й минуты

Губерниев: жалко, что матч Россия — Сербия по сути продолжался до 20-й минуты
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Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о минувшем товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Жалко, что матч Россия — Сербия по сути продолжался до 20-й минуты. Когда удалили Гаича. И тут даже не обвинишь никого. Разве что самого Гаича. Он старался по-дружески аккуратно сфолить. Но в мяч даже не пытался сыграть. А это красная при явной возможности забить у соперника.

Но давайте наших всё же похвалим!!! Четыре забили.!!! Не пропустили. Полный стадион.

Понравился Захарян. И, разумеется, Головин. Объективно он — чуть другой уровень», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, сербский защитник Милан Гаич был удалён на 21-й минуте встречи.

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