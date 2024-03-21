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Генсек РФС высказался о возможности проведения ответного матча с Сербией

Генсек РФС высказался о возможности проведения ответного матча с Сербией
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, приедут ли в Россию европейские сборные для того, чтобы сыграть с российской национальной командой, как это сделала Сербия.

«Надеюсь.

Стоит ли ждать ответный визит в Белград? Думаю, что если у коллег будет свободный слот, то они с удовольствием нас примут. Мы это обговаривали. Это уже, скорее всего, вопрос 2025 года, потому что Сербия отобралась на Евро-2024, это официальное соревнование, и поэтому нужно искать свободный слот», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня сборная России разгромила сербскую национальную команду со счётом 4:0. На 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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