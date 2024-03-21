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Выбежавший на поле во время матча России и Сербии фанат выполнял задание блогера Меллстроя

Выбежавший на поле во время матча России и Сербии фанат выполнял задание блогера Меллстроя
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Болельщик, выбежавший на поле во время второго тайма товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), был в футболке с фотографией известного блогера Меллстроя, таким образом, выполняя его задание. Об этом сообщает Shot.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

Подчёркивается, что ранее данный блогер заявил, что готов выплатить 30 млн рублей человеку, который выбежит на поле во время финального матча Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.

Фото: АНДРЕЙ ПАНКОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.

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