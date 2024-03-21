Выбежавший на поле во время матча России и Сербии фанат выполнял задание блогера Меллстроя

Болельщик, выбежавший на поле во время второго тайма товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), был в футболке с фотографией известного блогера Меллстроя, таким образом, выполняя его задание. Об этом сообщает Shot.

Подчёркивается, что ранее данный блогер заявил, что готов выплатить 30 млн рублей человеку, который выбежит на поле во время финального матча Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.

Фото: АНДРЕЙ ПАНКОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.