Во время матча Россия — Сербия на поле выбежал болельщик

Матч между Россией и Сербией был приостановлен на непродолжительное время из-за выбежавшего на поле фаната. На данный момент идёт 71-я минута, счёт 3:0 в пользу сборной России.
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда, в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота национальной команды Кубы.
Напомним, с конца февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.
- 21 марта 2024
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