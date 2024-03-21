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Россия — Сербия. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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Во время матча Россия — Сербия на поле выбежал болельщик

Во время матча Россия — Сербия на поле выбежал болельщик
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Матч между Россией и Сербией был приостановлен на непродолжительное время из-за выбежавшего на поле фаната. На данный момент идёт 71-я минута, счёт 3:0 в пользу сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда, в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота национальной команды Кубы.

Напомним, с конца февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.

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