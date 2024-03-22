Фанат убегал от стюардов, Милош Бикович открывал матч. Фото разгромной победы России

21 марта в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Сербии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Российская национальная команда повторила самую крупную победу в играх с Сербией в истории их противостояния.

В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1.

Лучшие кадры с матча Россия — Сербия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.