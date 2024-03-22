Сборная России впервые сыграла в новом комплекте игровой формы

Сегодня, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии, в котором хозяева одержали победу со счётом 4:0.

В этом матче игроки сборной России впервые вышли в новом комплекте игровой формы красного цвета.

Ранее состоялась презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие было проведено 10 марта 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровые комплекты представила компания Jogel. Первый комплект выполнен в красном цвете. Второй комплект выполнен в белом цвете.

Напомним, на 20-й минуте матча сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.