Россия впервые с 2021 года обыграла европейскую сборную

Победа сборной России в товарищеском матче с Сербией стала первой с 11 ноября 2021 года, одержанной над европейской национальной командой. В том матче россияне обыграли сборную Кипра со счётом 6:0.
В прошедшем матче с Сербией сборная России смогла добиться разгромной победы со счётом 4:0. Забитыми мячами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.
В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча так же, как и матч с Сербией пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.
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