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Россия впервые с 2021 года обыграла европейскую сборную

Россия впервые с 2021 года обыграла европейскую сборную
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Победа сборной России в товарищеском матче с Сербией стала первой с 11 ноября 2021 года, одержанной над европейской национальной командой. В том матче россияне обыграли сборную Кипра со счётом 6:0.

В прошедшем матче с Сербией сборная России смогла добиться разгромной победы со счётом 4:0. Забитыми мячами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.

В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча так же, как и матч с Сербией пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

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