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Черчесов — о составе на матч с Парагваем: не надо устраивать «алло, мы ищем таланты»

Черчесов — о составе на матч с Парагваем: не надо устраивать «алло, мы ищем таланты»
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного товарищеского матча с Сербией (4:0) поделился мыслями о составе российской национальной команды на игру с Парагваем.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Моё мнение, что не надо устраивать «алло, мы ищем таланты». Потому что это матч сборной. Я давно не видел команду Парагвая. Но южноамериканцы злые, колючие. Определённую работу они проведут. Убеждён, это будет совсем другая игра.

Но, как сказал Валерий Карпин, матч с сербами не потребовал особых сил. Возможно, особых замен в составе не будет», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча так же, как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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