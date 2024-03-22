Черчесов — о составе на матч с Парагваем: не надо устраивать «алло, мы ищем таланты»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного товарищеского матча с Сербией (4:0) поделился мыслями о составе российской национальной команды на игру с Парагваем.

«Моё мнение, что не надо устраивать «алло, мы ищем таланты». Потому что это матч сборной. Я давно не видел команду Парагвая. Но южноамериканцы злые, колючие. Определённую работу они проведут. Убеждён, это будет совсем другая игра.

Но, как сказал Валерий Карпин, матч с сербами не потребовал особых сил. Возможно, особых замен в составе не будет», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча так же, как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.