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Сборная Казахстана разгромно проиграла Греции и лишилась возможности попасть на Евро-2024

Сборная Казахстана разгромно проиграла Греции и лишилась возможности попасть на Евро-2024
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Завершился матч 1/2 финала Пути С квалификации к Евро-2024, в котором встречались сборная Греции и национальная команда из Казахстана. Игра проходила на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). Хозяева одержали победу в матче со счётом 5:0.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Греция
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Бакасетас – 9'     2:0 Пелькас – 15'     3:0 Иоаннидис – 37'     4:0 Курбелис – 40'     5:0 Марочкин – 87'    

На девятой минуте матча полузащитник Греции Анастасиос Бакасетас реализовал пенальти. На 15-й минуте хозяева удвоили преимущество: гол забил Димитриос Пелькас с передачи Георгиоса Масураса. На 37-й минуте греческий нападающий Фотис Иоаннидис забил третий гол. Через три минуты Димитриос Курбелис забил четвёртый мяч в ворота сборной Казахстана. На 87-й минуте матча мяч в свои ворота забил полузащитник сборной Казахстана Еркин Тапалов.

Сборная Греции выходит в финал Пути С, где будет играть со сборной Грузии, которая ранее обыграла Люксембург (2:0). Сборная Казахстана лишилась возможности попасть на Евро-2024.

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