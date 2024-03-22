Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Бунёдкор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» подтвердили интерес к Хаби Алонсо

В «Баварии» подтвердили интерес к Хаби Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес подтвердил интерес мюнхенского клуба к главному тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

«За это время он доказал, что может быть тренером большого клуба. Выиграть конкуренцию за него будет сложно, потому что над этим работают такие клубы, как «Ливерпуль», «Реал», «Байер» и «Бавария».

Вряд ли найдётся подходящий тренер, который cейчас находится без работы. Скорее такие тренеры где-то работают по контракту и, возможно, добиваются больших успехов. Не так-то просто убедить их, что «Бавария» – эталон», – приводит слова Хёнеса Ran.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.

Материалы по теме
Хаби Алонсо ответил на вопрос о своём будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android