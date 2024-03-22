В «Баварии» подтвердили интерес к Хаби Алонсо

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес подтвердил интерес мюнхенского клуба к главному тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

«За это время он доказал, что может быть тренером большого клуба. Выиграть конкуренцию за него будет сложно, потому что над этим работают такие клубы, как «Ливерпуль», «Реал», «Байер» и «Бавария».

Вряд ли найдётся подходящий тренер, который cейчас находится без работы. Скорее такие тренеры где-то работают по контракту и, возможно, добиваются больших успехов. Не так-то просто убедить их, что «Бавария» – эталон», – приводит слова Хёнеса Ran.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.