Хлусевич: с Сербией была великолепная атмосфера. Хочется, чтобы так было в каждом туре РПЛ

Футболист сборной России Даниил Хлусевич высказался об атмосфере на товарищеском матче с Сербией. Игра национальных команд проходила в Москве и завершилась победой россиян со счётом 4:0. На ней присутствовали активные болельщики, которые бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID.

«На матче с Сербией была великолепная атмосфера. Хочется, чтобы в чемпионате на каждом матче так было. Конечно, мы скучаем по зрителям. Вчера были активные болельщики. Было очень хорошо», — сказал Даниил Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.