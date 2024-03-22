Головин: могло показаться, что сборной России было просто с Сербией, но это не так

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о победе в товарищеском матче с Сербией. Игра национальных команд проходила в Москве и завершилась победой россиян со счётом 4:0.

«Может быть, показалось, что сборной России было просто с сербами, но это не так. Дело в красной карточке. Это был решающий момент, из-за чего Сербии стало тяжелее играть: они в основном сидели в обороне, а мы владели мячом», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.