«Судья убил матч». Слова сербов и Карпина после разгрома

Все участники игры сходятся во мнении, что Гаича не стоило удалять. Хотя наш эксперт считает иначе.

Сборная России вернулась в игру и сделала это триумфально. Вокруг матча с Сербией в Москве ходили разговоры о мести за 0:5, которые случились ещё при Станиславе Черчесове. Ответ получился достойным — 4:0 от парней Валерия Карпина. Но есть два нюанса. Первый: сербы, мягко говоря, явно сыграли не на максимум своих возможностей. Второй: с середины первого тайма они действовали вдесятером. Защитника Милана Гаича (игрока ЦСКА, кстати) удалили за лишение явной возможности забить гол. Собственно, дальше был пенальти, с которого Россия забила первый мяч.

Наказание Гаича многим показалось чрезмерным, особенно учитывая товарищеский статус матча. Правда, наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов, поддержал коллегу — турка Арду Кардешлера.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Игрок сборной Сербии не пытался сыграть в мяч и воздействовал на Хлусевича, мешал ему пробить по воротам. В этом простом моменте больше вопросов к помощнику: зачем он поднял флаг? Надо было дождаться окончания эпизода. Но в итоге всё разрулили: главный арбитр назначил пенальти, потом поднял руку вверх, так как помощник зафиксировал офсайд. Но VAR всё проверил, офсайда не было, так что решение назначить пенальти — верное. Это лишение явной возможности забить гол, так что красная карточка и пенальти — правильное наказание для игрока Сербии».

Тем не менее удаление Гаича стало главной темой после окончания матча. О нём высказывались и футболисты, и тренеры — и практически все они пришли к выводу, что решение судьи испортило игру. Ниже — главные цитаты.

«Нас наказали дважды. Из-за этого решения зрители видели только Россию»

Драган Стойкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главный тренер сербов Драган Стойкович похвалил соперника, но, разумеется, уделил основное внимание удалению Гаича.

— Россия — отличная команда. Они использовали своё преимущество. Плюс было удаление — это ключевой момент. Положительного выделить ничего не могу. Первые 20 минут мы играли неплохо, но до удаления. Тренировочная игра получилась хорошей для русских, но не для нас.

Что касается удаления Гаича, нас наказали дважды — пенальти и красная. Думаю, для матчей такого рода жёлтой было бы достаточно. Жаль, что судья принял такое решение. Это убило матч. Из-за этого решения все зрители видели только Россию, нас не было видно на поле.

«Без удаления было бы лучше. Мы не получили ничего — только результат»

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, конечно, остался доволен победой. Но разочарование из-за удаления тоже очевидно.

— При таком счёте удаление сыграло большую роль. Если отбросить эти вещи, то не понравилась концовка первого тайма. Чуть расслабились.

Если бы не удаление, было бы лучше. Не факт, что было бы лучше с точки зрения результата. Но информации получили бы больше. Сейчас можно сказать, что ничего не получили. Получили только результат, которым очень довольны.

Головин — лучший. Ну ладно — один из лучших. Он развился не только из-за игры в Европе, но и с возрастом. Атмосфера? Хорошая. Скучаю по такому в РПЛ. Все скучают. Не только по болельщикам, скучаю и по накалу отборочных матчей.

Персонально никого выделять не буду. Анализировать смысл есть только первые 20 минут до удаления. Неправильно давать оценку по такой игре. Да, многое понравилось. Можно было лучше. Но больше всего понравился настрой, желание. После перерыва футболисты услышали и вышли, будто счёт 0:0, будто равные составы. Настрой идёт от атмосферы и классного соперника. Болельщик даже выбежал. От 10 человек убежал вон! Он в хорошей физической форме — надо в сборную брать.

«Судья убил матч, когда дал красную карточку»

Саша Зделар (стоит на коленях) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Партнёр удалённого Гаича по ЦСКА, полузащитник сербов Саша Зделар тоже прошёлся по судейству.

— После удаления было тяжело играть. Я думаю, не было красной. Был товарищеский матч, не стоило давать красную. У Облякова могла быть красная ещё в начале матча. Так получилось. Когда судья дал красную, он убил матч.