Мостовой: в эпизоде с удалением Гаича не должно быть красной карточки — это чистая жёлтая

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с командой Сербии. Игра состоялась вчера, 21 марта, в Москве. Итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу российской сборной.

«Сербы спокойно приехали, сыграли в наполовину товарищеском составе. Ключевой момент игры — это удаление Гаича. Считаю, что в том эпизоде удаления не было. Там был игровой фол, чуть дёрнули — это чистая жёлтая карточка, но не красная. После удаления всё стало понятно и смотреть было неинтересно. Никого из игроков сборной России выделить не могу, потому что в самом начале матча уже всё было понятно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.