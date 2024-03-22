Антон Зиньковский рассказал, какая установка была у сборной России на матч с Сербией

Футболист сборной России Антон Зиньковский рассказал, какая установка была у национальной команды на матч с Сербией. Игра накануне прошла в Москве и завершилась победой россиян со счётом 4:0.

«Матч с европейской сборной — это хорошо для нас. Хорошо, что смогли сделать такой матч. Атмосфера отличная: полные трибуны, кричалки, песни — всё было на высшем уровне. Я думаю, что всем понравилась игра, результат и атмосфера — всё вместе.

Было видно, что сербы немного отдали инициативу на выезде. Сильно не бежали вперёд, не летели. Мы больше играли от себя. Была установка не бояться играть от себя. Нужно поделить игру до удаления и после. До удаления — это одно, а играть 70 минут вдесятером — это совсем другое», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.