Зиньковский: я, Бабич и UFC — странная история. Хотел только обыграть его на поле

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский высказался о противостоянии с партнёром по «Спартаку» Срджаном Бабичем в матче со сборной Сербии. Ранее игроки «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Константин Тюкавин пообещали друг другу устроить UFC в матче России и Парагвая. Аналогичный вопрос задавали и Зиньковскому, однако он подчёркивал, что не собирается устраивать UFС.

— Бабич не сыграл. Ты говорил, что готов исполнить приём из UFC. Расстроился?

— Не, я такого не говорил. Я, Бабич и UFC — это какая-то странная история (смеётся). Хотел только обыграть его на поле. И всё, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.