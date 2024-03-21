И это самый серьёзный соперник России? Сербы ходили пешком — и получили четыре!

Первый матч в 2024 году сборная России выиграла. Да как – с крупным счётом у будущего участника чемпионата Европы! Теперь через четыре дня наша национальная команда сыграет в Москве с Парагваем.

Карпин немного удивил стартовым составом на матч с Сербией. В нём не оказалось ни Захаряна, ни Кузяева, ни Алексея Миранчука. В центре обороны появился Сильянов, которого мы привыкли видеть на фланге. Впрочем, учитывая хронические проблемы сборной России с центральными защитниками (Дивеев и Солдатенков травмированы, Джикия стал запасным в «Спартаке»), выбор у тренера оказался минимальным. В заявке из центрбеков был ещё другой представитель «Локо» Морозов – игрок без опыта выступлений за национальную команду.

Игра началась с того, что Обляков въехал ногой по лицу Зделару, напомнив своему одноклубнику по ЦСКА, – друзей на поле не бывает! В основе сербов вышли три представителя РПЛ, при этом тренер Драган Стойкович отказался от привычной схемы с тремя центральными защитниками и сыграл 4-3-3. В центре обороны зенитовец Эракович действовал с будущим антигероем матча Павловичем из «Ред Булл Зальцбург». Несмотря на то что игра проходила в невысоком темпе и была достаточно осторожной, сербы создали голевой момент уже на восьмой минуте. Его принёс им «обрезом» защитник «Краснодара» Волков. Хозяев простил неточно пробивший из полукруга вингер ПАОКа Живкович, который, кстати, зимой был одной ногой в краснодарском клубе.

У сборной России хорошее движение показывали полузащитники, по крайней мере, на фоне хавбеков сербов и центрфорварда Йовича, которые не выпрыгивали из формы в товарищеской встрече. А проблемы со слабым звеном – центром обороны – Карпин решил за счёт старых ростовских связей: третьим в линию к Осипенко и Сильянову «падал» опорник Глебов. Между ними есть хотя бы какая-то сыгранность.

В середине тайма сборная России забила, создав свой первый голевой момент и нанеся первый удар в створ. Классная вышла комбинация со стенкой на третьего! Но, кажется, вряд ли бы так получилось, если бы на месте Головина был кто-то другой – Александр вырезал гениальную проникающую передачу на Хлусевича. Защитник сербов Павлович задержался, создал глубину. Армейцу Гаичу ничего не оставалось, кроме как сфолить. Жаль, что такое нарушение тянет на красную карточку, ведь это, по сути, двойное наказание – команда остаётся вдесятером плюс ставится 11-метровый. В товарищеской встрече точно менее интересно играть на 11 на 10.

«Игрок сборной Сербии не пытался сыграть в мяч и воздействовал на Хлусевича, мешал ему пробить по воротам, – разобрал эпизод для «Чемпионата» бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. – В этом простом моменте больше вопросов к помощнику: зачем он поднял флаг? Надо было дождаться окончания эпизода. Но в итоге всё разрулили: главный арбитр назначил пенальти, потом поднял руку вверх, так как помощник зафиксировал офсайд.

VAR всё проверил, офсайда не было, так что решение назначить пенальти – верное. Это лишение явной возможности забить гол, так что красная карточка и пенальти – правильное наказание для игрока Сербии».

Против оставшегося в меньшинстве соперника нашим стало ещё проще. Вскоре Павлович снова подарил гол сборной России. Головин сделал подачу со стандарта в штрафную, а защитник в борьбе с Тюкавиным сбросил головой мяч прямо на Осипенко. Ростовчанин дослал мяч в сетку. Лишь перед перерывом сербы напомнили, что они вообще-то участники Евро-2024 – Йович и Гачинович имели пару шансов забить. Однажды здорово потащил Сафонов.

В перерыве Карпин сделал двойную замену: Хлусевич передвинулся направо (ушёл Волков), а его позицию на левом фланге занял Горшков. Кроме того, воссоединились братья Миранчуки, так как Алексею уступил место на поле Обляков. Очень активен был Горшков, но надо признать, что ему серьёзно облегчил задачу соперник. Сербы после замен перешли на 4-3-2 с парой Йович – Митрович в атаке, и на флангах появилась масса свободного пространства. При участии Горшкова сборная России забила третий гол. Алексей Миранчук и развил эту атаку пасом на Головина, и завершил мастерским ударом в касание с передачи самарца.

При крупном счёте игра потеряла вкус, однако появилась новая интрига – возьмёт ли наша команда полноценный реванш за последнее поражение от Сербии (и единственное в российской истории) со счётом 0:5? Карпин продолжал освежать атаку, выпустив Захаряна и Сергеева. Оба тут же получили по моменту. Наш «баск» мог забить с паса полезного Алексея Миранчука, но голкипер сербов вытащил непростой мяч из нижнего угла, а зенитовцу помешала динамовская штанга.

Сербию подавали как самого сильного оппонента для России с момента отстранения. Карпин тоже об этом говорил. Но наши друзья-соперники разочаровали в этой встрече, прежде всего настроем. Удаление Гаича, несомненно, сыграло большую роль, но и до него сербы заметно уступали в агрессии и интенсивности самим себе из официальных матчей. Им бы настрой Кении или Кыргызстана! Тем не менее забить пять у хозяев не получилось – только четыре. Хотя Захарян едва не наиграл на хет-трик. Арсену ещё дважды не повезло: сперва он попал в перекладину, а потом его забитый мяч отменили из-за офсайда у Сергеева. Обидно. На 90+1-й минуте Захарян всё же вырезал голевую передачу на форварда «Зенита», который забил в падении свой первый мяч за сборную России.