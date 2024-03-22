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Червиченко: забудется, что Сербия играла вдесятером, а крупная победа России запомнится

Червиченко: забудется, что Сербия играла вдесятером, а крупная победа России запомнится
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о прошедшем товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Удаление Гаича дало значительное преимущество нашим игрокам, поэтому вряд ли при равных составах мы бы имели точно такое же преимущество. Хотелось сыграть против 11 футболистов сборной Сербии, но с другой стороны – иногда нужно как-то получать удовольствие от игры нашей сборной. В последнее время сборная России больше огорчала, чем радовала, и поэтому хоть так, но зато победили. То, что сербы играли вдесятером, забудется, а то, что победили крупно, будет помниться.

В целом сборная России выглядела неплохо, живенько, но в какой-то момент хотелось, чтобы быстрее передвигались и катали мяч. Но произвели приятное впечатление. Я вообще к товарищеским матчам скептически отношусь, но настроение подняли.

Среди российских игроков выделю Головина и Осипенко. Осипенко совершенно спокойно разбирался сзади и контролировал всю ситуацию. Он точно совершенно не хуже легионеров, которые покупаются за дикие деньги нашими топ-клубами. Человек из региона абсолютно достойно выглядел на ключевой позиции. Сафонов – хороший вратарь, но у нас есть три-четыре хороших голкипера. Кафанов понимает, кто в какой момент более надёжен. Сафонов лучше, когда настроение в порядке, а иногда такие мячи запускает, что можно удивляться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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