Танасиевич: многие российские футболисты не хотят расти, но Тюкавин не среди них

Селекционер московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился мыслями о перспективах нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Моё мнение: Тюкавину под силу команды выше среднего, типа «Болоньи», «Валенсии», той же «Жироны». Много факторов дают повод так думать.

Много российских футболистов живёт в зоне комфорта. Так было, когда в России играл я, так есть сейчас и так будет в будущем. Их все хвалят, на них никто не давит. Многие не хотят расти — но у Кости действительно горят глаза, он по-футбольному голодный. Я уверен: он не среди тех, кто хочет жить в зоне комфорта. Могу ошибаться, но даю на это 95%», — приводит слова Танасиевича Sport24.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Нынешнее соглашение игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Напомним, после 20 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», в активе которого 40 набранных очков. На втором месте располагается «Краснодар» (39 очков). Замыкает тройку лидеров «Динамо» (38).