Игрок сборной России Сильянов оценил шансы Сербии на выход из группы на Евро-2024
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Защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Александр Сильянов поделился мнением о перспективах национальной команды Сербии на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.
«Буду их поддерживать, когда они будут играть. Хочется, чтобы они побеждали. У сербов есть шансы на выход из группы. С англичанами будет потяжелее, но со второго места вполне можно выйти. Почему нет? С датчанами и словенцами у Сербии примерно сопоставимый уровень, чтобы их проходить», — приводит слова Сильянова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, вчера, 21 марта, сборная России одержала разгромную победу над Сербией со счётом 4:0. В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55' 4:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Гаич – 21'
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