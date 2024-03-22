Игрок сборной России Сильянов оценил шансы Сербии на выход из группы на Евро-2024

Защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Александр Сильянов поделился мнением о перспективах национальной команды Сербии на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

«Буду их поддерживать, когда они будут играть. Хочется, чтобы они побеждали. У сербов есть шансы на выход из группы. С англичанами будет потяжелее, но со второго места вполне можно выйти. Почему нет? С датчанами и словенцами у Сербии примерно сопоставимый уровень, чтобы их проходить», — приводит слова Сильянова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, вчера, 21 марта, сборная России одержала разгромную победу над Сербией со счётом 4:0. В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.