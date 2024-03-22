«Полное разрушение» и «жестокий русский урок». Реакция сербских СМИ на разгром от России

Россия обыграла Сербию с разгромным счётом. Он мог быть ещё больше, если бы арбитр не отменил гол Арсена Захаряна. Получилось весьма зрелищно (хотя казалось, будто сербы и не особо старались играть).

О матче до его начала говорили много – ни один из соперников сборной России за последние два года не получал столько внимания, сколько получила Сербия. В РФС тоже по-особенному подготовились к игре: проморолики, представления перед матчем, полные трибуны – всё это создало крутую атмосферу, которую отметили сербы.

«На поле было здорово и сказочно – с точки зрения россиян, а на трибунах – с точки зрения братства, – пишет портал Novosti. – Из матча хозяева устроили настоящее зрелище: с культурно-художественной программой, многочисленной пиротехникой, чудесным исполнением гимна и хореографией с посылом «Вместе сильнее». Зрители были по-настоящему воодушевлены. Это фантастика.

Трибуны скандировали «Косово – Сербия!» и «Русские и сербы – братья навек!». Были также флаги со скрещëнными изображениями сербского и российского триколора с надписью «Одни цвета – одна вера», а во второй половине прозвучало скандирование на сербском языке «Косово – сердце Сербии». Главы дипломатии Сергей Лавров и Ивица Дачич сидели вместе на трибуне, а первый удар нанёс сербский актёр Милош Бикович, радующий Россию в последние годы… Всё это было прекрасно. Однако настоящее футбольное зрелище длилось 19 минут.

Россия победила заслуженно, но, конечно, прискорбно, что Сербии пришлось играть вдесятером больше 70 минут – в равных составах этот матч наверняка был бы интереснее. Однако урок придётся усвоить: в современном футболе за любую невнимательность приходится платить».

Россия – Сербия

«Настоящее зрелище устроили хозяева перед началом матча, – пишет Telegraf. – Много мероприятий организовали в окрестностях и на самом стадионе, а игра началась с эффектного исполнения обоих национальных гимнов. Символический удар нанёс сербский актер Милош Бикович, который уже некоторое время работает в самой большой стране мира.

Драган Стойкович впервые изменил стартовую схему на 4-2-3-1, и наша команда амбициозно начала матч. Андрия Живкович упустил первый реальный шанс в матче на восьмой минуте, когда довольно неточно пробил с линии штрафной. И это всё, что сделала Сербия в матче до решающего момента – удаления».

Заголовки в сербских СМИ этим утром полны оборотов вроде «Сербия потерпела кораблекрушение в Москве», «Конфуз в Москве», «Сербия расстроена из-за покера» и «Полное разрушение Сербии в Москве».

«Сербия не будет с любовью вспоминать первую из четырёх игр в рамках подготовки к чемпионату Европы в Германии, – пишет о матче Sportal.rs. – Хотя в таких матчах результат не стоит на первом плане, безоговорочное поражение (а оно могло быть и тяжелее) уж точно не порадует команду Драгана Стойковича. Который, кстати, сдержал своё обещание и изменил столь спорную систему с тремя защитниками на схему 4-2-3-1. Футболисты не смогли реализовать задуманные планы и опробовать новые идеи тренера до конца, потому что с 20-й минуты остались вдесятером. Россия умело использовала численное превосходство и постоянно давила на Сербию, которой приходилось защищаться и ждать шансов для контратак.

Плотина прорвалась на 32-й минуте, когда Максим Осипенко отправил второй мяч в сетку. Уже тогда стало ясно, что «орлы» падут в Москве. Вопрос был только в том, с каким счётом».

Soccer Sportal пишет, что Сербия с самого начала отдала инициативу хозяевам поля, за что в итоге и поплатилась разгромным результатом. «Последовали всё более опасные атаки россиян, которые максимально использовали медленную реакцию сербских игроков в обороне. Почти каждый мяч принадлежал хозяевам. Это был жестокий русский урок, который Стойкович и его штаб в сборной должны будут хорошо выучить, если они хотят избежать подобных результатов на чемпионате Европы в Германии».