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Главный тренер сборной Грузии Саньоль прокомментировал победу в матче с Люксембургом

Главный тренер сборной Грузии Саньоль прокомментировал победу в матче с Люксембургом
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал победу в полуфинале квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Люксембурга. Сборная Грузии одержала победу со счётом 2:0. Дубль оформил нападающий грузинской команды Буду Зивзивадзе.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Люксембург
1:0 Зивзивадзе – 40'     2:0 Зивзивадзе – 63'    
Удаления: нет / Шано – 58'

«Сегодня мы проделали хорошую работу, но сыграли не идеально. Это был полуфинал, многое стояло на кону. Нам необходимо улучшать качество нашей игры перед финальным матчем, потому что победитель второго полуфинала приедет в Тбилиси с высокой мотивацией и уверенностью», — приводит слова Саньоля официальный сайт УЕФА.

За путёвку на чемпионат Европы 2024 года сборная Грузии дома сыграет с национальной командой Греции 26 марта. Ранее сборная Греции обыграла Казахстан со счётом 5:0.

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