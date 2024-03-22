В Москве в эти выходные отменены массовые мероприятия после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий, запланированных на 23 и 24 марта.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в телеграм-канале.

На завтра, 23 марта, в Москве был запланирован четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина, в котором должны были встретиться «Спартак» и «Металлург».

Сегодняшним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».