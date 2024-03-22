Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Бунёдкор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Москве в эти выходные отменены массовые мероприятия после трагедии в «Крокус Сити Холле»

В Москве в эти выходные отменены массовые мероприятия после трагедии в «Крокус Сити Холле»
Аудио-версия:
Комментарии

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий, запланированных на 23 и 24 марта.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в телеграм-канале.

На завтра, 23 марта, в Москве был запланирован четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина, в котором должны были встретиться «Спартак» и «Металлург».

Сегодняшним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android