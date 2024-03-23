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Сборная Нидерландов уверенно обыграла Шотландию в товарищеском матче

Сборная Нидерландов уверенно обыграла Шотландию в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Нидерландов и Шотландии. Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Сборная Нидерландов одержала победу со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Шотландия
1:0 Рейндерс – 40'     2:0 Вейналдум – 72'     3:0 Вегорст – 84'     4:0 Мален – 86'    

На 40-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Нидерландов Тейани Рейндерс. Его ассистентом выступил Коди Гакпо. На 72-й минуте второй мяч сборной Нидерландов забил полузащитник Жоржиньо Вейналдум. Голевую передачу на свой счёт вновь записал Коди Гакпо. На 84-й минуте отличился нападающий хозяев Ваут Вегорст с передачи Йоея Вермана. Итоговый счёт на 86-й минуте установил нападающий Дониэлл Мален — 4:0.

Отметим, что обе сборные летом выступят на чемпионате Европы 2024 года. Шотландия в группе А сыграет с Германией, Венгрией и Швейцарией. Соперниками Нидерландов по группе D будут Австрия, Франция и Уэльс или Польша.

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