Президент РФС Дюков: пока рано обсуждать моё участие в новых выборах

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что пока не определился, будет ли участвовать в новых выборах главы организации.

«Это будет в следующем году, пока рано обсуждать этот вопрос. Работа интересна. Что касается намерений, то ближе к концу этого года я отвечу на этот вопрос», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

С 2014 года функционер на постоянной основе входил в исполнительный комитет РФС. 22 февраля 2019 года Александр Дюков был единогласно избран президентом РФС, 4 февраля 2021 года был единогласно переизбран на новый срок.

Ранее Александр Дюков поделился мнением о ситуации с нидерландским вингером московского «Спартака» Квинси Промесом. 29 февраля игрок был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая.