Дюков — о Промесе: сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с вингером московского «Спартака» Квинси Промесом.

«В ней должен разобраться клуб, который и должен принять решение. Есть решение суда — если он совершил правонарушение, неважно, на какой территории, он должен быть наказан и не должен играть в клубе РПЛ. Но окончательного решения суда ещё нет. И мне сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

29 февраля 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее Промеса не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания является ДТП, в которое попал Промес, после чего скрылся с места инцидента.

Вчера, 22 марта, появилась информация, что «Спартак» перестал платить зарплату Промесу. Клуб не стал расторгать контракт, чтобы избежать юридических проблем.

Промес перешёл в «Спартак» из «Аякса» в феврале 2021 года. Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 6 млн.

В нынешнем сезоне Промес сыграл 21 матч, забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.