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«Он немного расстроен». Тренер сборной Англии Саутгейт — о состоянии Беллингема

«Он немного расстроен». Тренер сборной Англии Саутгейт — о состоянии Беллингема
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о психологическом состоянии атакующего полузащитника «трёх львов» Джуда Беллингема.

«Последние несколько недель были тяжёлыми для него из-за травм и красной карточки, поэтому он немного расстроен. Мы крайне рады, что он есть у нас, но ему ещё 20 лет. Успех нашей команды будет зависеть от всей команды», — приводит слова Саутгейта Mundo Deportivo.

Напомним, Беллингем получил красную карточку в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2), который состоялся в начале марта. Тогда в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+9'
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