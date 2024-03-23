«Он немного расстроен». Тренер сборной Англии Саутгейт — о состоянии Беллингема

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о психологическом состоянии атакующего полузащитника «трёх львов» Джуда Беллингема.

«Последние несколько недель были тяжёлыми для него из-за травм и красной карточки, поэтому он немного расстроен. Мы крайне рады, что он есть у нас, но ему ещё 20 лет. Успех нашей команды будет зависеть от всей команды», — приводит слова Саутгейта Mundo Deportivo.

Напомним, Беллингем получил красную карточку в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2), который состоялся в начале марта. Тогда в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».