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Саутгейт прокомментировал слухи о том, что он может сменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Саутгейт прокомментировал слухи о том, что он может сменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на слухи о том, что он может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», сменив на этом посту нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

«Связь с «Манчестер Юнайтед»? У них есть тренер, и говорить об этом было бы неуважительно. Я тренер сборной Англии. У меня есть одна задача — попытаться выиграть чемпионат Европы. Мне больше нечего сказать», — приводит слова Саутгейта журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 53-летний специалист возглавляет взрослую сборную Англии с 2016 года.

После 28 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков и на текущий момент занимает шестое место, отставая от лидирующего «Арсенала» на 17 очков.

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