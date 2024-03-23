Генсек РФС Митрофанов высказался о возможном введении плей-офф в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном введении системы плей-офф в Российской Премьер-Лиге.

«Ранее говорили о том, что инициаторы идеи плей-офф недостаточно проработали саму идею? Ничего не поменялось с этого момента — ни заседания комитета, ни рабочей группы не было. Идея умерла? Не знаю. Исхожу из документов. Мы создали рабочую группу, сформировали её состав. Ждём результатов. Пока их нет», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Нынешний сезон РПЛ проводится в 30 туров с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В данный момент турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 20 проведённых матчей.