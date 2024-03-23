В «Черноморце» заявили о готовности сыграть матч с «Соколом» в Саратове

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Валентин Климко заявил, что команда готова провести матч 24-го тура Первой лиги с саратовским «Соколом». Встреча может пройти завтра, 24 марта, в Саратове и начаться в 13:30 по московскому времени.

«Мы ждём решения губернатора Саратовской области и руководства лиги. Всё будет зависеть от этого. Со вчерашнего дня команда «Черноморца» находится в Саратове, мы готовы играть», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее стало известно о переносе трёх матчей 24-го тура Первой лиги: «Тюмень» — «СКА-Хабаровск», «Торпедо» — «Кубань» и «Динамо» Махачкала — «Химки». Встречи «Ленинградец» — «Арсенал» и «Волгарь» — «Нефтехимик» пройдут без зрителей.