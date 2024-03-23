Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хойлунд поддержал Эриксена, недовольного количеством игрового времени в «Юнайтед»

Хойлунд поддержал Эриксена, недовольного количеством игрового времени в «Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Датский нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд выразил слова поддержки атакующему полузащитнику «красных дьяволов» и соотечественнику Кристиану Эриксену, ранее жаловавшемуся на недостаток игровой практики в стане манкунианцев.

«Я сам сидел на скамейке запасных, выступая за «Копенгаген», так что я знаю, каково это. Но он высоко держит голову, и он классный игрок, в этом нет абсолютно никаких сомнений. Я уверен в том, что Кристиан хочет играть в футбол. Он хорошо тренируется, по-прежнему очень позитивен и крайне полезен. Эриксен — настоящий профессионал.

Опять же, он отличный игрок, поэтому вы хотели бы видеть его на поле, но у нас много хороших футболистов. Так что решение о том, играть ему или нет, должно приниматься тренером», — приводит слова Хойлунда Daily Mail.

Напомним, в нынешнем сезоне Эриксен принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал два ассиста. В общей сложности 32-летний футболист провёл на поле 1130 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Материалы по теме
Эриксен: я уже говорил тен Хагу, что недоволен количеством своего игрового времени
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android