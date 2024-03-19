Эриксен: я уже говорил тен Хагу, что недоволен количеством своего игрового времени

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказал недовольство количеством игрового времени, которое он получает в стане «красных дьяволов».

«Я говорил с Эриком [тен Хагом] о том, что недоволен ситуацией и хочу играть как можно больше. Он ответил, что у Кобби Майну дела идут хорошо, другие полузащитника также здорово показывают себя, и что существует конкуренция за места.

Конечно, в долгосрочной перспективе вы можете беспокоиться, потому что я хочу играть как можно больше. Не хочется всегда сидеть на скамейке запасных», — приводит слова Эриксена журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Эриксен принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он забил один гол и сделал два ассиста. В общей сложности 32-летний футболист провёл на поле 1130 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.